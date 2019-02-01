Bugünkü
Takvim

Bakan Albayrak talimatı verdi! Hükümet mağdur çiftçinin yanında...

Bakan Albayrak, ’da seraları hortumla zarar gören üreticilerin mağdur edilmemesi için talimat verdi. Çiftçiler için yapılacak 4 günlük destek 35 milyon lirayı bulacak...

Hükümet mağdur çiftçinin yanında
Hazine ve Maliye Bakanı , 'da fırtına ve hortum felaketinden zarar görenler için hızla devreye girerek vatandaşların mağdur edilmemesi talimatı verdi. Seralarda meydana gelen hasar için üreticiye 4 günde toplam 35 milyon lira ödeme yapılacak. alanları için de yaklaşık 4 milyon lira destek verilecek.



GIDA KOMİTESİ İZLİYOR
Bakan Albayrak ve mutfak enflasyonunun frenlenmesi için dört koldan çalışan Gıda Komitesi, Antalya'da hortum felaketi sonrası yaşanan süreci yakın takibe aldı aldı. Albayrak, üreticilerin afet kaynaklı zararlarının hızlı şekilde ödenmesi için süreci bizzat izliyor. Bakanlık'tan alınan bilgiye göre; seralarda meydana gelen hasar için ilk etapta Tarım Sigortaları Havuzu'ndan () 20 milyon lira ödeme gerçekleştirildi. Dün ve bugün de toplamda 15 milyon lira ödeme ile hortum ve fırtınadan etkilenen seralar için 35 milyon lira ödeme yapılmış olacak. TARSİM, Antalya'da 60 eksperle hasar tespit çalışması yaparken, saha çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda binin üzerinde sera ve açık alanda yaşanan hasarlar tek tek inceleniyor. Antalya'da zararın 100 milyon lira civarında olduğun tahmin ediliyor.

Hazal ATEŞ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriBakan Albayrak talimatı verdi! Hükümet mağdur çiftçinin yanında...
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri