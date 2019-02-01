Bakan Albayrak talimatı verdi! Hükümet mağdur çiftçinin yanında...

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Antalya'da fırtına ve hortum felaketinden zarar görenler için hızla devreye girerek vatandaşların mağdur edilmemesi talimatı verdi. Seralarda meydana gelen hasar için üreticiye 4 günde toplam 35 milyon lira ödeme yapılacak. Tarım alanları için de yaklaşık 4 milyon lira destek verilecek.
GIDA KOMİTESİ İZLİYOR
Bakan Albayrak ve mutfak enflasyonunun frenlenmesi için dört koldan çalışan Gıda Komitesi, Antalya'da hortum felaketi sonrası yaşanan süreci yakın takibe aldı aldı. Albayrak, üreticilerin afet kaynaklı zararlarının hızlı şekilde ödenmesi için süreci bizzat izliyor. Bakanlık'tan alınan bilgiye göre; seralarda meydana gelen hasar için ilk etapta Tarım Sigortaları Havuzu'ndan (TARSİM) 20 milyon lira ödeme gerçekleştirildi. Dün ve bugün de toplamda 15 milyon lira ödeme ile hortum ve fırtınadan etkilenen seralar için 35 milyon lira ödeme yapılmış olacak. TARSİM, Antalya'da 60 eksperle hasar tespit çalışması yaparken, saha çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda binin üzerinde sera ve açık alanda yaşanan hasarlar tek tek inceleniyor. Antalya'da zararın 100 milyon lira civarında olduğun tahmin ediliyor.
Hazal ATEŞ
GIDA KOMİTESİ İZLİYOR
Bakan Albayrak ve mutfak enflasyonunun frenlenmesi için dört koldan çalışan Gıda Komitesi, Antalya'da hortum felaketi sonrası yaşanan süreci yakın takibe aldı aldı. Albayrak, üreticilerin afet kaynaklı zararlarının hızlı şekilde ödenmesi için süreci bizzat izliyor. Bakanlık'tan alınan bilgiye göre; seralarda meydana gelen hasar için ilk etapta Tarım Sigortaları Havuzu'ndan (TARSİM) 20 milyon lira ödeme gerçekleştirildi. Dün ve bugün de toplamda 15 milyon lira ödeme ile hortum ve fırtınadan etkilenen seralar için 35 milyon lira ödeme yapılmış olacak. TARSİM, Antalya'da 60 eksperle hasar tespit çalışması yaparken, saha çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda binin üzerinde sera ve açık alanda yaşanan hasarlar tek tek inceleniyor. Antalya'da zararın 100 milyon lira civarında olduğun tahmin ediliyor.
Hazal ATEŞ
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