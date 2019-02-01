Avrasya Tüneli geçişine zam yok

İstanbul'da Avrasya Tüneli tek yön geçiş ücretlerinin otomobiller için 32,10, minibüsler için ise 48,10 liraya çıkarıldığı yönündeki haberleri, Ulaştırma Bakanlığı yalanladı. Bakanlık, "Geçiş ücretlerinde herhangi bir artış yapılmamıştır. Avrasya Tüneli'nin sitesinde kısa süreliğine yer alan 'yeni ücret tablosu' siteye sehven konulmuş, kısa sürede kaldırılmıştır" açıklaması yaptı. Avrasya Tüneli'nden geçiş ücreti otomobiller için 23,30 lira, minibüsler için ise 34,90 lira.
- Ekonomi
- 01.02.2019
- Gazete
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