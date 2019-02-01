Bugünkü
Takvim

geçişine zam yok

Avrasya Tüneli geçişine zam yok
İstanbul'da tek yön geçiş ücretlerinin otomobiller için 32,10, minibüsler için ise 48,10 liraya çıkarıldığı yönündeki haberleri, Ulaştırma Bakanlığı yalanladı. Bakanlık, "Geçiş ücretlerinde herhangi bir artış yapılmamıştır. Avrasya Tüneli'nin sitesinde kısa süreliğine yer alan 'yeni ücret tablosu' siteye sehven konulmuş, kısa sürede kaldırılmıştır" açıklaması yaptı. Avrasya Tüneli'nden geçiş ücreti otomobiller için 23,30 lira, minibüsler için ise 34,90 lira.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriAvrasya Tüneli geçişine zam yok
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri