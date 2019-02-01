10 yılın zirvesi

TÜRK Telekom, 2018'de son 10 yılın rekor abone büyümesine ve en yüksek gelir artışına imza attı. 2018 yılı içinde 4.3 milyon net yeni abone kazanımıyla 2008'deki halka arzından bu yana en iyi abone artışını kaydeden Türk Telekom, toplam abone sayısını 46 milyona yükseltti. Türk Telekom, yüzde 12.6'lık yıllık büyüme rakamıyla 2018'de 20.4 milyar lira gelir sağladı. Türk Telekom, son 10 yılın en yüksek yıllık FAVÖK artışını da gerçekleştirdi. Türk Telekom CEO'su Paul Doany, "Ara dönemlerde yakaladığımız başarılı performans sayesinde yıl sonu hedeflerimizi rekor rakamlarla gerçekleştirmeyi başardık" dedi.
- Ekonomi
- 01.02.2019
- Gazete
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