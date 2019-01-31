VAKIF Katılım, Marketing Türkiye ve AKADEMETRE işbirliğiyle düzenlenen 'The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri'nde, katılım bankacılığı sektöründe 'Yılın En İtibarlısı' ödülünün sahibi oldu. Vakıf Katılım'ın yaptığı çalışmalarla hızlı bir büyüme gösterdiğini ve sektörünün gelişimine önemli katkılar sunduğunu belirten Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, "Halkımızın yapmış olduğu değerlendirmeler sonucu bu ödüle layık görülmek bizleri ayrıca mutlu etti" dedi.
- Ekonomi
- 31.01.2019
- Gazete
Vakıf Katılım’a ‘itibar’ ödülü
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