Tüketici dernekleri gramaj oyununa karşı uyardı!

Çokça tüketicilen gıda ürünlerinde gramaj oyunu başladı. Tüketici Dernekleri Federasyonu Başkanı Aziz Koçal, "Kur dalgaları sırasında fiyat artıran bazı üreticiler, sonraki süreçte de gramajı düşürerek gizli zam yaptı. Bir şampuan markası, 700 mililitre olan ürününü 550 mililitreye düşürdü. Ürün miktar olarak yüzde 20-25 azalmış ancak fiyatlar aynı veya artmış durumda" dedi. Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu da yoğurt ve paket çayın 1 kilogramdan 900-800 grama, kaşar peynirinin 700 gramdan 600-550 grama, sıvı yağın 5 litreden 4.5 litreye düşürüldüğünü aktararak, "Paketlerde yeni gramajlar yazıldığı için yasaya aykırı durum yok. Ancak bu durum, ahlaki ve etik değil. Çünkü tüketici, aynı ağırlıkta ürünü aldığını düşünüyor" diye konuştu.
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