Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sebze ve meyve fiyatlarının mevsim normallerinin üzerinde olduğunu belirterek, "Denetimleri 2018'de 2017'ye oranla 40 kat artırdık. 4 bin personelle fiyat takibi yapıyoruz. Fahiş fiyat varsa gerekli cezaları kesiyoruz. Ama esas denetim vatandaşın denetimidir" dedi. Turkuvaz Medya Ankara Temsilciliği'ni ziyaret eden Pakdemirli, "Yaz başından evvel hal yasası yasalaşacak. Bununla beraber perakende yasasını da ele alacağız" diye konuştu.
- Ekonomi
- 31.01.2019
- Gazete
‘Fahiş fıyata ceza kesiyoruz’
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