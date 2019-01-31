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fıyata ceza kesiyoruz’

‘Fahiş fıyata ceza kesiyoruz’
ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sebze ve meyve fiyatlarının mevsim normallerinin üzerinde olduğunu belirterek, "Denetimleri 2018'de 2017'ye oranla 40 kat artırdık. 4 bin personelle fiyat takibi yapıyoruz. fiyat varsa gerekli cezaları kesiyoruz. Ama esas denetim vatandaşın denetimidir" dedi. Turkuvaz Medya Ankara Temsilciliği'ni ziyaret eden , "Yaz başından evvel hal yasası yasalaşacak. Bununla beraber perakende yasasını da ele alacağız" diye konuştu.

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