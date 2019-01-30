Yarıyıl tatilinde büyük yoğunluk yaşayan Uludağ'daki kayak merkezi özellikle Arap turistlerin ilgisiyle karşılaşıyor. TÜRSAB Başkan Yardımcısı Hasan Erdem, "Arapların Bursa'yı, Uludağ'ı beğenmesi, tercih etmesinin nedeni sosyokültürel yapısı" diye konuştu.
- Ekonomi
- 30.01.2019
- Gazete
Uludağ’a Arap turist ilgisi
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