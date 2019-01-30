Bugünkü
Takvim

’a ilgisi

Uludağ’a Arap turist ilgisi
Yarıyıl tatilinde büyük yoğunluk yaşayan 'daki kayak merkezi özellikle lerin ilgisiyle karşılaşıyor. TÜRSAB Başkan Yardımcısı Hasan Erdem, "Arapların 'yı, Uludağ'ı beğenmesi, tercih etmesinin nedeni sosyokültürel yapısı" diye konuştu.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriUludağ’a Arap turist ilgisi
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri