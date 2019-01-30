Bugünkü
Takvim

Sahibinden 100 odalı

’un gözde semtlerinden ’nda 5 yıldızlı bir için e ilan verildi. 400 milyon lira fiyat biçilen otelin ünlü bir aileye ait olduğu iddia edildi.

Sahibinden 100 odalı otel
İstanbul'da birçok el değiştirirken 5 yıldızlı lüks bir otelin ten satışa çıkartılması dikkat çekti. Gözde semtlerden 'nda bulunan 100 odalı bir otel olarak verilen ilanda otelin oda sıyısı ise 100 olarak gösterildi. 190 yatağı olan otelin 25 kattan oluştuğu ve binanın 50 yaşında olduğu da ilandaki bilgiler arasında yer aldı. Otelin fiyatının ise 400 milyon lira olarak açıklandığı ilanda isim verilmezken mülk sahibinin ünlü bir aile olduğu iddia edildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriSahibinden 100 odalı otel
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri