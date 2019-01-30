Sahibinden 100 odalı otel

İstanbul'da birçok otel el değiştirirken 5 yıldızlı lüks bir otelin internetten satışa çıkartılması dikkat çekti. Gözde semtlerden Nişantaşı'nda bulunan 100 odalı bir otel olarak verilen ilanda otelin oda sıyısı ise 100 olarak gösterildi. 190 yatağı olan otelin 25 kattan oluştuğu ve binanın 50 yaşında olduğu da ilandaki bilgiler arasında yer aldı. Otelin fiyatının ise 400 milyon lira olarak açıklandığı ilanda isim verilmezken mülk sahibinin ünlü bir aile olduğu iddia edildi.
- Ekonomi
- 30.01.2019
- Gazete
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