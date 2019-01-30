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  • 30.01.2019 11:18
  • Son Güncelleme: 30.01.2019 11:46

1. taksit ödemelerinde son viraja girildi! 2019 GİB 1. taksit ödemesi nasıl yapılır?

1. taksit ödemelerinde son viraja girildi. Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından belirlenen takvime göre, yılın ilk taksit ödemesi 31 Ocak'ta sona erecek. Vergi mükelleflerinin gecikme faizi ödemeden hangi tarihlerde hangi vergiyi ödemesi gerekiyor? MTV ödemeleri nasıl yapılır? İşte konu ile ilgili detaylar...

Aman dikkat! Son gün yarın

'nde () yılın ilk taksit ödemesi için son gün yarın. İlk taksit ödemesini yarın mesai bitimine kadar yapmayanlar gecikme faizi ile karşı karşıya kalacak. Gecikme faizi ödemek istemeyenlerin yarın mesai bitimine kadar araçlarına ait ilk MTV taksitini yatırmaları gerekiyor. Peki, MTV ödemeleri nasıl yapılır? Hangi araç sahibi ne kadar vergi ödemesi yapacak? İşte 2019 si ile ilgili ayrıntılar...

MTV ÖDEMELERİ NASIL YAPILIR?

2019'un ilk MTV ödemesi 1 Ocak'ta başlamıştı. Yarın (Perşembe) mesai bitimine kadar yapılması gereken MTV ödemeleri için mükellefler, İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden şifre girişi yapmadan sadece plaka ve T.C. Kimlik Numarası bilgilerini girerek borçlarını görüntüleyip ödeyebilecek.

Kuruma ait www.gib.gov.tr internet sitesi ve GİB Mobil uygulaması üzerinden 02.00 - 22.00 saatlerinde anlaşmalı bankalarla yabancı ülkede faaliyet gösteren bankaların kredi kartları ve banka kartlarıyla ödeme yapılabilecek.

Ayrıca, vergi dairelerinden, anlaşmalı bankaların şubelerinden, internet bankacılığı, telefon bankacılığı, mobil bankacılık gibi alternatif ödeme kanallarından ve PTT iş yerlerinden de bu borçlar ödenebilecek.

31 Aralık 2017'den önce tescil edilen araçlar için 2019'da ödenecek yıllık MTV rakamları şöyle:

Motor Silindir Hacmi 1-3 Yaş (TL) 4-6 Yaş (TL) 7-11 Yaş (TL) 12-15 Yaş (TL) 16 ve üzeri yaş (TL)
1300 cc ve aşağısı 861 600 336 255 90
1301-1600 cc 1500 1124 653 461 177
1601-1800 cc 2647 2069 1218 743 289
1801-2000 cc 4170 3212 1888 1124 444
2001-2500 cc 6254 4541 2837 1696 671
2501-3000 cc 8720 7586 4739 2550 936
3001-3500 cc 13280 11948 7197 3593 1319
3501-4000 cc 20878 18028 10618 4739 1888
4001 cc üzeri 34171 25624 15176 6821 2647

1 OCAK 2018'DEN SONRA TESCİLİ YAPILAN ARAÇLARIN MTV'Sİ

Öte yandan 1 Ocak 2018'den itibaren tescil edilen araçlar için MTV, mevcut vergilendirme ölçütlerine "taşıt değeri" de eklenerek uygulanıyor.

Bu sene içerisinde tescil edilen araçlar için 2019'da uygulanacak MTV oranları da 1300 cc ve altında motor silindir hacmi olan, 1-3 yaş arasındaki ve taşıt değeri 40 bin lirayı aşmayanlarda 861 lira, 40-70 bin lira arası olanlarda 947 lira, 70 bin lirayı aşanlarda bin 34 lira olacak.

Söz konusu oranlar, motor silindir hacmi 1301-1600 cc arasında olan ve 1-3 yaş arasındaki araçlar için taşıt değeri 40 bin lirayı aşmayanlarda bin 500 lira, 40-70 bin lira arası olanlarda bin 649 lira, 70 bin lirayı aşanlarda bin 800 lira olarak ödenecek.

Otomobil veya arazi araçları arasında en düşük MTV, 16 yaş ve üzerindeki 1300 cc ve altındakiler için 90 lira, en yüksek MTV de 4001 cc ve değeri 475 bin lira üzerindeki 1 yaş araçlar için 41 bin 4 lira oldu.

Ayrıca, gelecek yıl minibüs, panelvan, karavan, otobüs, kamyon ve kamyonetler ile uçak ve helikopterler için alınan MTV oranlarında da yüzde 15,9 artış uygulanacak.

1 Ocak 2018'den itibaren tescil edilen araçlar için 2019'da ödenecek MTV rakamları şöyle:

Motor Silindir Hacmi Taşıt Değeri 1-3 Yaş 4-6 Yaş 7-11 Yaş 12-15 Yaş 16 ve üzeri yaş
1300 cc ve aşağısı 40.000 TL'ye kadar 861 600 336 255 90
40.000-70.000 TL arası 947 661 370 280 100
70.000 TL üzeri 1034 721 403 306 109
1301-1600 cc 40.000 TL'ye kadar 1500 1124 653 461 177
40.000-70.000 TL arası 1649 1237 717 506 195
70.000 TL üzeri 1800 1349 782 553 212
1601-1800 cc 100.000 TL'ye kadar 2911 2276 1340 817 318
100.000 TL üzeri 3177 2483 1463 892 347
1801-2000 cc 100.000 TL'ye kadar 4586 3533 2077 1237 488
100.000 TL üzeri 5003 3855 2266 1349 532
2001-2500 cc 125.000 TL'ye kadar 6880 4994 3120 1865 738
125.000 TL üzeri 7506 5448 3404 2034 806
2501-3000 cc 250.000 TL'ye kadar 9592 8345 5213 2805 1029
250.000 TL üzeri 10465 9103 5687 3060 1123
3001-3500 cc 250.000 TL'ye kadar 14607 13143 7917 3952 1450
250.000 TL üzeri 15935 14338 8637 4311 1582
3501-4000 cc 400.000 TL'ye kadar 22966 19832 11679 5213 2077
400.000 TL üzeri 25054 21634 12742 5687 2266
4001 cc üzeri 475.000 TL'ye kadar 37588 28187 16693 7503 2911
475.000 TL üzeri 41004 30749 18211 8185 3177

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