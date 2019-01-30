Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde (MTV) yılın ilk taksit ödemesi için son gün yarın. İlk taksit ödemesini yarın mesai bitimine kadar yapmayanlar gecikme faizi ile karşı karşıya kalacak. Gecikme faizi ödemek istemeyenlerin yarın mesai bitimine kadar araçlarına ait ilk MTV taksitini yatırmaları gerekiyor. Peki, MTV ödemeleri nasıl yapılır? Hangi araç sahibi ne kadar vergi ödemesi yapacak? İşte 2019 MTV 1. taksit ödemesi ile ilgili ayrıntılar...

MTV ÖDEMELERİ NASIL YAPILIR?

2019'un ilk MTV ödemesi 1 Ocak'ta başlamıştı. Yarın (Perşembe) mesai bitimine kadar yapılması gereken MTV ödemeleri için mükellefler, İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden şifre girişi yapmadan sadece plaka ve T.C. Kimlik Numarası bilgilerini girerek borçlarını görüntüleyip ödeyebilecek.

Kuruma ait www.gib.gov.tr internet sitesi ve GİB Mobil uygulaması üzerinden 02.00 - 22.00 saatlerinde anlaşmalı bankalarla yabancı ülkede faaliyet gösteren bankaların kredi kartları ve banka kartlarıyla ödeme yapılabilecek.

Ayrıca, vergi dairelerinden, anlaşmalı bankaların şubelerinden, internet bankacılığı, telefon bankacılığı, mobil bankacılık gibi alternatif ödeme kanallarından ve PTT iş yerlerinden de bu borçlar ödenebilecek.

31 Aralık 2017'den önce tescil edilen araçlar için 2019'da ödenecek yıllık MTV rakamları şöyle:

Motor Silindir Hacmi 1-3 Yaş (TL) 4-6 Yaş (TL) 7-11 Yaş (TL) 12-15 Yaş (TL) 16 ve üzeri yaş (TL) 1300 cc ve aşağısı 861 600 336 255 90 1301-1600 cc 1500 1124 653 461 177 1601-1800 cc 2647 2069 1218 743 289 1801-2000 cc 4170 3212 1888 1124 444 2001-2500 cc 6254 4541 2837 1696 671 2501-3000 cc 8720 7586 4739 2550 936 3001-3500 cc 13280 11948 7197 3593 1319 3501-4000 cc 20878 18028 10618 4739 1888 4001 cc üzeri 34171 25624 15176 6821 2647

1 OCAK 2018'DEN SONRA TESCİLİ YAPILAN ARAÇLARIN MTV'Sİ

Öte yandan 1 Ocak 2018'den itibaren tescil edilen araçlar için MTV, mevcut vergilendirme ölçütlerine "taşıt değeri" de eklenerek uygulanıyor.

Bu sene içerisinde tescil edilen araçlar için 2019'da uygulanacak MTV oranları da 1300 cc ve altında motor silindir hacmi olan, 1-3 yaş arasındaki ve taşıt değeri 40 bin lirayı aşmayanlarda 861 lira, 40-70 bin lira arası olanlarda 947 lira, 70 bin lirayı aşanlarda bin 34 lira olacak.

Söz konusu oranlar, motor silindir hacmi 1301-1600 cc arasında olan ve 1-3 yaş arasındaki araçlar için taşıt değeri 40 bin lirayı aşmayanlarda bin 500 lira, 40-70 bin lira arası olanlarda bin 649 lira, 70 bin lirayı aşanlarda bin 800 lira olarak ödenecek.

Otomobil veya arazi araçları arasında en düşük MTV, 16 yaş ve üzerindeki 1300 cc ve altındakiler için 90 lira, en yüksek MTV de 4001 cc ve değeri 475 bin lira üzerindeki 1 yaş araçlar için 41 bin 4 lira oldu.

Ayrıca, gelecek yıl minibüs, panelvan, karavan, otobüs, kamyon ve kamyonetler ile uçak ve helikopterler için alınan MTV oranlarında da yüzde 15,9 artış uygulanacak.

1 Ocak 2018'den itibaren tescil edilen araçlar için 2019'da ödenecek MTV rakamları şöyle: