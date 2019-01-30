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ye 485 lira ek | İşte güncel emekli maaşları

Ocak’ta lerin maaşlarıyla birlikte ek ödeme tutarları da artarken; yüzde 4-5’lik oranın yükseltilmesi gündeme geldi. Ek ödeme maaşın yüzde 9’una çıkarılırsa ve Bağ-Kur’luların gelirinde 42 ile 269 lira arasında ekstra artış olacak. Ek ödeme 96-485 lira aralığına çıkacak.

Emekliye 485 lira ek zam
Emekliler Ocak mını birbiri ardına cebine koyuyor. Bu ay maaşlar arttığı için her ay ödenen net aylığın yüzde 4-5'i oranındaki ek ödemenin tutarı da yükseldi. Ayrıca yüzde 5 ek ödeme sınırı da bu ay memur maaş katsayısındaki artışla değişti. Maaşı bin 106 lira 12 kuruşun altında olanlar yüzde 5, üstünde olanlar yüzde 4 oranında ek ödeme alıyordu. Şimdi bu sınır bin 224 lira 81 kuruşa çıktı. Yani bu aydan itibaren maaşı bin 224 lira 81 kuruşun altında olanlar yüzde 5, üstünde olanlar yüzde 4 ek ödeme alacak.

ORAN ARTIYOR
Ayrıca ek ödeme oranının yüzde 4-5'ten yüzde 8-9'a çıkarılması da gündemde. ler Derneği'nin gündeme taşıdığı talep hayata geçerse, ve Bağ- Kur emeklilerinin ek ödeme tutarlarında 42 ile 269 lira arasında artış yaşanacak. Halen en düşük emekli aylığı net bin 71 lira 88 kuruş. Buna göre en düşük ek ödeme tutarı da (maaşın yüzde 5'i) 53,60 lira. Ek ödeme tutarı, oran yüzde 8'e çıkarsa 32,15 lira artışla 85,75 liraya, yüzde 9 olursa 42,87 lira artışla 96,47 liraya yükselecek. Halen en yüksek aylık ise 5 bin 390 lira 70 kuruş. Buna göre de en yüksek ek ödeme tutarı (maaşın yüzde 4'ü) 215,63 lira. Ek ödeme tutarı, eğer oran yüzde 8'e çıkarsa 215,63 lira artarak 431,26 liraya, yüzde 9 olursa 269,53 lira artışla 485,16 liraya ulaşacak.

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