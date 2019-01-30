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Ayrıca ek ödeme oranının yüzde 4-5'ten yüzde 8-9'a çıkarılması da gündemde. Türkiye emekliler Derneği'nin gündeme taşıdığı talep hayata geçerse, SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin ek ödeme tutarlarında 42 ile 269 lira arasında artış yaşanacak. Halen en düşük emekli aylığı net bin 71 lira 88 kuruş. Buna göre en düşük ek ödeme tutarı da (maaşın yüzde 5'i) 53,60 lira. Ek ödeme tutarı, oran yüzde 8'e çıkarsa 32,15 lira artışla 85,75 liraya, yüzde 9 olursa 42,87 lira artışla 96,47 liraya yükselecek. Halen en yüksek aylık ise 5 bin 390 lira 70 kuruş. Buna göre de en yüksek ek ödeme tutarı (maaşın yüzde 4'ü) 215,63 lira. Ek ödeme tutarı, eğer oran yüzde 8'e çıkarsa 215,63 lira artarak 431,26 liraya, yüzde 9 olursa 269,53 lira artışla 485,16 liraya ulaşacak.
- Ekonomi
- 30.01.2019
- Gazete
Emekliye 485 lira ek zam | İşte güncel emekli maaşları
Ocak’ta emeklilerin maaşlarıyla birlikte ek ödeme tutarları da artarken; yüzde 4-5’lik oranın yükseltilmesi gündeme geldi. Ek ödeme maaşın yüzde 9’una çıkarılırsa SSK ve Bağ-Kur’luların gelirinde 42 ile 269 lira arasında ekstra artış olacak. Ek ödeme 96-485 lira aralığına çıkacak.
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