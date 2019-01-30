Antalya Avrupa’ya bağlanıyor

Avrupalı turisti Türkiye'ye çekmek için yeni adımlar atan Türk Hava Yolları (THY) yaz sezonunda Türkiye'nin turizm başkenti Antalya'ya direkt uçuşlar yapacak. THY Almanya'nın en büyük şehirlerinden Berlin ve Stuttgart ile İsveç'in başkenti Stockholm'den Antalya'yı direkt uçuşlar yapacak. Berlin'den Antalya'ya 3 Nisan'da başlayacak direk uçuşlar yaz sezonu boyunca haftada iki frekans olarak karşılıklı düzenlenecek. Stuttgart'tan Antalya'ya 31 Mart tarihinde başlayacak direkt seferler ise haftada iki frekans olarak gerçekleştirilecek. 5 Temmuz'da başlayacak Stockholm seferleri ise yaz sezonu boyunca haftada bir frekans olarak yapılacak.
Cevdet ÖZDEMİR
Cevdet ÖZDEMİR
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