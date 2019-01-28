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a karşı la ticaret hamlesi

Kura karşı altınla ticaret hamlesi
Mücevher çıları Birliği Başkanı Mustafa Kamar, dolarizasyona karşı la ticaretin kolaylaştırılması ve desteklenmesi gerektiğini vurguladı. 2018'de yüzde 35 artışla 4.5 milyar dolar ihracat gerçekleştirdiklerini kaydeden Kamar, "Bu yıl 6 milyar dolar altın takı ihracatı hedefliyoruz. İhracat hacminin artırılabilmesi için rakiplerimizde olduğu gibi altın dolaşımı kolaylaştırılmalı. Altınla ticaret yapılabilmeli" diye konuştu.

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