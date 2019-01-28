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Köprü ve yollar para bastı

Köprü ve yollar para bastı
Günde ortalama 1 milyon araç geçişinin gerçekleştiği lardan, geçen yıl saniyede 57.8 lira gelir geldi. Karayolları Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, 2001-2018 yıllarında köprülerden 2.5 milyar, otoyollardan da 3.4 milyar araç geçişi oldu. Köprü ve otoyollardan bu dönemde elde edilen toplam gelir 12.4 milyar liraya ulaştı. 2018'de köprü ve otoyolları 463 milyon 441 bin 552 araç kullandı, 1.8 milyar lira gelir elde edildi.

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