İnsanı yardımda birinci olduk

Türkiye, geçen yıl 9.1 milyar dolar insani yardım yaparak, dünyanın en cömert ülkesi oldu. Türkiye'de yaşayan 3.5 milyon Suriyeli'ye bugüne kadar yapılan yardımlar 35 milyar lirayı geçti. Yemen'e Sessiz Kalma kampanyası kapsamında 35 milyon lira, Gazze'ye de 1.2 milyon dolarlık yardım toplandı. 835 bin Arakanlı'ya destek sağlandı. Yurt dışında yaşayan 84 Türk vatandaşı da uçak ambulansla Türkiye'ye nakledildi.
- Ekonomi
- 28.01.2019
- Gazete
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