Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, geçen yıl oyuncaktan tıbbi cihaza, telefondan inşaat demirine kadar 1.6 milyar ithal ürünü denetime aldıklarını belirterek, 3.6 milyon oyuncak, 350 bin serum seti, 1.2 milyon şırınga, 2.3 milyon iş eldiveni, 230 bin ayakkabının da aralarında olduğu 18 milyon ürünü güvensiz bulup ithaline izin vermediklerini bildirdi. Pekcan, "Güvensiz ürünleri ya imha ediyoruz ya geri ya da kabul eden ülkeye gönderiyoruz" dedi.
- Ekonomi
- 28.01.2019
- Gazete
18 milyon ürün güvensiz çıktı
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