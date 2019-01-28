Bugünkü
Takvim

18 milyon ürün güvensiz çıktı

18 milyon ürün güvensiz çıktı
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, geçen yıl oyuncaktan tıbbi cihaza, telefondan inşaat demirine kadar 1.6 milyar ithal ürünü denetime aldıklarını belirterek, 3.6 milyon oyuncak, 350 bin serum seti, 1.2 milyon şırınga, 2.3 milyon iş eldiveni, 230 bin ayakkabının da aralarında olduğu 18 milyon ürünü güvensiz bulup ithaline izin vermediklerini bildirdi. , "Güvensiz ürünleri ya imha ediyoruz ya geri ya da kabul eden ülkeye gönderiyoruz" dedi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi Haberleri18 milyon ürün güvensiz çıktı
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri