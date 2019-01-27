Kur bahane kâr şahan

Kur artışını bahane edip zam yapan birçok market kur düşmesine rağmen bunları geri almıyor. Öte yandan Borsa'daki marketlerin kazançları da katlandı. Carrefoursa, Şok, Bizim Toptan zarardan kara döndü. Cirosunu yüzde 22 artırarak 14 milyar liraya taşıyan Migros'un brüt karı yüzde 27, net esas faaliyet karı yüzde 51 arttı. Migros kur farkı giderlerinin etkisiyle dönemi 1.2 milyar lira zararla tamamladı. Hisse senetlerini geçen yıl halka arz eden Şok ise cirosunu yüzde 35 brüt karını yüzde 43 artırdı. Şok, 2017'nin aynı döneminde 51.5 milyar TL esas faaliyet zararı açıklarken, 2018'de 20.3 milyon TL kara geçti. Bizim Toptan net esas faaliyet karını yüzde bin 671 artırdı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.