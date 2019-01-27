Dolar kurunun 5 TL 26 kuruşa kadar gevşemesi, benzinde indirimi gündeme getirdi. Benzinde, salı gece yarısı en az 10 kuruşluk indirim hesaplanıyor. Motorinde ise, bir hareket söz konusu değil. Uzmanlar, "Motorinde, fiyat düzeyi değişmedi. Ton fiyatı 15 dolar ve üzerinde düşerse bir indirim olabilir" görüşünü dile getirdi.
- Ekonomi
- 27.01.2019
- Gazete
Benzine indirim
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