Yüzde 100 yerli BORON

Gelecek yüzyılın madeni olarak bilinen ve yüzde 73'ü Türkiye'de bulunan bor, temizlikte de iddialı hale geldi. Dünya bor pazar lideri Eti Maden, katma değerli yeni temizlik ürününü piyasaya sürdü. Türkiye'nin ilk ve tek bor madeninden üretilen temizlik ürünü BORON; yüzde 100 doğal mineralli içerik, üretimden dağıtıma kadar yüzde 100 yerli ve milli olarak, 4 kilogramı (26 yıkama) 24.90 lira olan paketlerle marketlerdeki yerini aldı. İçeriğinde doğal mineraller ve bitkisel içerikli hammaddeler yer alan yerli ve milli temizlik ürünü BORON'un tanıtımında konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla bor madeninden üretilen temizlik ürünü BORON'un bu alandaki ithalatı azaltacağını belirtti. Bakan Dönmez, "Çevre ve insan dostu, doğal mineralli temizlik ürünü BORON'un 4 kilogramlık paketi yıl boyunca aynı fiyattan satılacak. BORON'un pazar payının artmasıyla, bunun için dışarıya ayırdığımız kaynak da ülkemizde kalacak" dedi.
YÜZDE 100 DOĞAL
17 farklı ürünle 100'den fazla ülkede 350'yi aşkın küresel müşteriye hizmet verdiklerini söyleyen Eti Maden İşletmeleri Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Keleşer ise "Borun hayatımızın bir parçası olması için çalışıyoruz. BORON, doğal bor mineralinin leke çıkarma işlemini kolaylaştırma, enzimleri stabilize etme, suyu yumuşatma gibi özellikleri kullanılarak geliştirildi. Petrol türevi ve fosfat gibi zararlı maddeler içermeyen, insan sağlığına, doğaya ve çevreye zarar vermeyen anti-fungal ve antibakteriyel özelliklere sahip BORON markamızı 'Türkiye'nin Bor Madeninden Türkiye'nin Temizlik Ürünü BORON' sloganıyla piyasaya sunuyoruz" dedi.
Eti Maden çalışanı tarafından bakırdan yapılan tablo Bakan Dönmez'e hediye edildi.
MEVLÜT YÜKSEL
YÜZDE 100 DOĞAL
17 farklı ürünle 100'den fazla ülkede 350'yi aşkın küresel müşteriye hizmet verdiklerini söyleyen Eti Maden İşletmeleri Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Keleşer ise "Borun hayatımızın bir parçası olması için çalışıyoruz. BORON, doğal bor mineralinin leke çıkarma işlemini kolaylaştırma, enzimleri stabilize etme, suyu yumuşatma gibi özellikleri kullanılarak geliştirildi. Petrol türevi ve fosfat gibi zararlı maddeler içermeyen, insan sağlığına, doğaya ve çevreye zarar vermeyen anti-fungal ve antibakteriyel özelliklere sahip BORON markamızı 'Türkiye'nin Bor Madeninden Türkiye'nin Temizlik Ürünü BORON' sloganıyla piyasaya sunuyoruz" dedi.
Eti Maden çalışanı tarafından bakırdan yapılan tablo Bakan Dönmez'e hediye edildi.
MEVLÜT YÜKSEL
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