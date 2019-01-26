Türk Telekom’da yapılanma

Türk Telekom, yeni hissedarı Levent Yapılandırma Yönetimi A.Ş.'ye hisse devir işlemlerinin geçen ay tamamlanmasının ardından ilk genel kurulunu gerçekleştirdi. Yeni hissedar şirket Ana Sözleşmesi'ne eklendi. Yönetim Kurulu üye sayısı daha hızlı ve esnek çalışmayı sağlamak için 12'den 9'a indirildi. Türk Telekom'dan yapılan açıklamada; "Toplantıda Yönetim Kurulu üyelerimiz Dr. Ömer Fatih Sayan, Bülent Aksu, Dr. Nureddin Nebati, Selim Dursun, Eyüp Engin, Hakan Aran, Dr. Muammer Cüneyt Sezgin, Yiğit Bulut ve Emre Derman'ın Yönetim Kurulu'na seçimi onaylanarak görev süreleri belirlendi" denildi.
- Ekonomi
- 26.01.2019
- Gazete
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