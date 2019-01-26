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’in ikincisi başladı

BISTEP’in ikincisi başladı
Borsa İstanbul A.Ş. ve tarafından geliştirilen 'Şirketler İçin Kurumsal Dönüşüm Programı'nın () ikincisi başladı. BISTEP ile şirketlerin kurumsallaşma süreçlerine katkıda bulunulması ve bu vesile ile de şirketlerin ömürlerinin uzatılması amaçlanıyor. Kurumsallaşmasını tamamlamış güçlü şirketlerin ise orta vadede ülkemiz ekonomisinin belkemiğini oluşturması bekleniyor.

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