Dükkan alan yüzde 30 avantajlı

Ticari gayrimenkullerin satışında 2018 yılının ilk 11 ayında 2017'nin aynı dönemine göre, satış adedinde yüzde 18, satış hacminde ise yüzde 50 oranında yükselme görüldü. Tapu.com'un verilerine göre, kira getirili ticari gayrimenkullerin geri dönüşlerinde 5 yıla varan düşüşler yaşandı. Tapu.com Kurucu Ortağı Emre Erşahin, bu düşüşün yatırımcıya ortalama yüzde 30 kazandırdığını söyledi. Ticari gayrimenkullerde son bir yıllık sürede hem işlem adedi hem de satış hacminde belirgin bir yükseliş eğilimi olduğunu belirten Erşahin, "Bu mülklerin geri dönüş yani amortisman ortalamasıyla güncel amortisman süreleri arasında ciddi farklılıklar var. Daha önce 15-17 yıllık kira bedeline yakın olan ticari gayrimenkul fiyatlarının 10-12 yıl bandına gerilediğini söyleyebiliriz" dedi.
- Ekonomi
- 25.01.2019
- Gazete
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