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ilk 26’da

Dünyanın en çok gelir elde eden takımları sıralamasına ’den girdi. Beşiktaş 165.8 milyon euroluk gelirle 26’ncı sırada yer aldı.

Beşiktaş ilk 26’da
Deloitte'un bu yıl 22'ncisini yayımladığı Futbol Para Ligi raporuna göre; İspanyol kulübü Real Madrid 750.9 milyon euroluk geliriyle en zengin 20 kulüp arasında birinci olurken, Beşiktaş 26'ncı sırada yer aldı. , 165.7 milyon euroluk gelirle ilk 30'da yer aldı. Sıralamada, bir başka İspanyol kulübü Barcelona ikinci, geçen yılın birincisi İngiliz kulübü Manchester United ise üçüncü oldu. 2017-18 sezonunda 20 en zengin kulübün toplam geliri yüzde 6 oranında artarak 8.3 milyar euroya çıktı. İlk 10'da İngiliz Premier liginden ilk kez 6 takım yer aldı.

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