Alman akını

Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliği Kültür ve Tanıtma Müşaviri Hüseyin Gazi Coşan, "Almanya'dan Türkiye'ye yaz tatili için yapılan rezervasyonlar, geçtiğimiz yıllara oranla yüzde 123 artmış durumda" dedi. Bu yıl hedeflerinin Almanya'dan Türkiye'ye gelen turist sayısını 5.6 milyona çıkarmak olduğunu söyleyen Coşan, "Turist sayısı 2016 ve 2017'de beklediğimiz rakamların altında oldu ama 2018'de Türkiye sahalara döndü. Satışlarda Türkiye bir numara" diye konuştu.
- Ekonomi
- 25.01.2019
- Gazete
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