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’den 5G bağlantısı

Turkcell’den 5G bağlantısı
Turkcell, 5G alanındaki çalışmalarını daha da hızlandırdı. Açıklamaya göre; Turkcell, Ericsson ile yapılan ortak çalışma sayesinde Türkiye'de ilk kez 3.5 GHz bandı üzerinden uçtan uca uluslararası 3GPP standartları ile uyumlu 5G bağlantısı testi gerçekleştirdi. Testlerde 5G sistemleri, 'in 4.5G şebekesi ile birlikte çalıştırıldı.

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