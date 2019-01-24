Turkcell, 5G alanındaki çalışmalarını daha da hızlandırdı. Açıklamaya göre; Turkcell, Ericsson ile yapılan ortak çalışma sayesinde Türkiye'de ilk kez 3.5 GHz bandı üzerinden uçtan uca uluslararası 3GPP standartları ile uyumlu 5G bağlantısı testi gerçekleştirdi. Testlerde 5G sistemleri, Turkcell'in 4.5G şebekesi ile birlikte çalıştırıldı.
- Ekonomi
- 24.01.2019
- Gazete
Turkcell’den 5G bağlantısı
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