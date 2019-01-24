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’ta 340 Mayıs’ta 1000

Ocak’ta alan emeklilerin kazanımları sürecek. Maaşı bin liranın altında olanlara ’ta 340 liraya varan seyyanen zam, Mayıs’ta da tüm emeklilere bin lira ödeme var.

Şubat’ta 340 Mayıs’ta 1000

12.3 milyon emeklinin geliri bu ay arttı. ve Bağ-Kur'lulara yüzde 10.19, memur emeklilerine yüzde 10.73 yansıtılırken, kazanımlar yılın devamında da sürecek. Maaşı bin liranın altında olan SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin gelirinde 'ta artış yaşanacak. Bu imkan, geçen hafta yürürlüğe giren yasa ile sağlandı. Buna göre, ek ödeme dahil bin liranın altında emekli maaşı kalmayacak. Maaşı 660 ile 999 lira arasında olan yaklaşık 150 bin emeklinin geliri artacak. Gelirlerde 340 liraya varan artış yaşanacak.



YENİ EMEKLİ DE ALACAK
Mayıs'ta da tüm emeklilere bin lira bayram ikramiyesi ödenecek. Bu yıl Ramazan Bayramı 4-6 Haziran'da kutlanacak. 3 Haziran arefe günü. 1 ve 2 Haziran da hafta sonuna denk geliyor. Bu nedenle ikramiye büyük ihtimalle 27-31 Mayıs arasında ödenecek. Ödemelerin yatırıldığı tarihe kadar emekli aylığı bağlananlar da bu yılın ilk ikramiyesinden yararlanacak. Emeklilerin maaşına Temmuz'da zam yansıtılırken, 5-9 Ağustos'ta da Kurban Bayramı ikramiyelerinin ödenmesi bekleniyor.

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