Bakan Albayrak: Büyüme hızlanacak

Davos'ta düzenlenen 49. Dünya Ekonomik Forumu'na katılan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Türkiye ekonomisinin temeli sağlam. Güçlü bir dengeye sahip" dedi. 'Gelişmekte olan piyasalar görünümü' konulu oturuma katılan, uluslararası şirketlerin CEO'ları ve finans kuruluşlarının yetkilileriyle görüşen Albayrak, önemli mesajlar verdi:
Türkiye'nin kamu borcunun milli gelire oranı yüzde 28, bu da borç yönetiminin güçlü olduğunu gösteriyor. Türkiye yoluna son derece pozitif devam ediyor. Türk ekonomisi güçlü bir dengeye sahip. Yaza göre hızlı bir şekilde toparlanma söz konusu. Türkiye ekonomik bağışıklık sistemini hem kamuda hem de özel sektörde son derece güçlendirmiş duruyor.
Mali disiplinden vazgeçmek söz konusu değil.
İstihdamı ve ekonomik aktiviteyi desteklemeye yönelik adımlar attık. Bunlar ilk çeyrekten itibaren büyümeye destek olacak.
2018 son çeyrek ve 2019 ilk çeyrekte büyüme biraz daha yumuşak olabilir, ancak bundan sonra güçlü bir toparlanma olacağı görülüyor. 2019'da hedeflediğimiz büyümeyi göreceğiz.
Yeni Ekonomi Programı'nda enflasyon hedefleri Merkez Bankası ile koordineli olarak belirlendi. Hedefleri bağımsız olarak, ancak yakın işbirliği ve eşgüdüm içerisinde gerçekleştirmek için çalışıyoruz.
ABD İLE İLİŞKİLERİMİZ DERİN
Türkiye ile ABD arasında ilişkiler hem bölgesel hem de küresel arenada derindir.
Türkiye'de yatırım yapan işletmeler, sadece Türkiye'de değil, daha geniş bölgede de fırsatları yakalayabiliyor.
Türkiye'nin kamu borcunun milli gelire oranı yüzde 28, bu da borç yönetiminin güçlü olduğunu gösteriyor. Türkiye yoluna son derece pozitif devam ediyor. Türk ekonomisi güçlü bir dengeye sahip. Yaza göre hızlı bir şekilde toparlanma söz konusu. Türkiye ekonomik bağışıklık sistemini hem kamuda hem de özel sektörde son derece güçlendirmiş duruyor.
Mali disiplinden vazgeçmek söz konusu değil.
İstihdamı ve ekonomik aktiviteyi desteklemeye yönelik adımlar attık. Bunlar ilk çeyrekten itibaren büyümeye destek olacak.
2018 son çeyrek ve 2019 ilk çeyrekte büyüme biraz daha yumuşak olabilir, ancak bundan sonra güçlü bir toparlanma olacağı görülüyor. 2019'da hedeflediğimiz büyümeyi göreceğiz.
Yeni Ekonomi Programı'nda enflasyon hedefleri Merkez Bankası ile koordineli olarak belirlendi. Hedefleri bağımsız olarak, ancak yakın işbirliği ve eşgüdüm içerisinde gerçekleştirmek için çalışıyoruz.
ABD İLE İLİŞKİLERİMİZ DERİN
Türkiye ile ABD arasında ilişkiler hem bölgesel hem de küresel arenada derindir.
Türkiye'de yatırım yapan işletmeler, sadece Türkiye'de değil, daha geniş bölgede de fırsatları yakalayabiliyor.
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