Türk Hava Yolları (THY), büyük taşınma öncesi İstanbul Havalimanı'ndaki 5 tesisinin açılışını yaptı. Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan, THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, Kalyon Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu ve çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleştirilen açılışta; hat bakım hangarı, hızlı kargo sevk üssü, uçak içi ürünler deposu, ULD Tamir Bakım ve Akü Şarj Tesisleri hizmete açıldı. Bakan Turhan, "Taşınma işlemleri sürüyor. Mart itibarıyla tamamlanmış olacak" dedi.
HANGAR 18 BİN METREKARE
İlker Aycı ise tarihi günlerden birini yaşadıklarını belirterek, "Dünyada havacılığın kalbinin atacağı bir merkezde inşa edilen bir tesisten bahsediyoruz. 202 gün gibi rekor bir sürede bu tesisler yapıldı. Muhteşem bir inşaat" diye konuştu. THY'nin İstanbul Havalimanı tesislerinin ofislerle birlikte 23 bin metrekare, hangarın sadece 18 bin metrekare olduğunu aktaran Aycı, "Her iki taraftan da uçak giriş-çıkışına müsait olarak, iki taraftan da açılır-kapanır inşa edilen Türkiye'deki tek hangardır" ifadesini kullandı. THY Genel Müdürü Bilal Ekşi de binayı hızlı şekilde teslim eden Kalyon Grup yetkililerine teşekkür etti.
Cevdet ÖZDEMİR
HANGAR 18 BİN METREKARE
İlker Aycı ise tarihi günlerden birini yaşadıklarını belirterek, "Dünyada havacılığın kalbinin atacağı bir merkezde inşa edilen bir tesisten bahsediyoruz. 202 gün gibi rekor bir sürede bu tesisler yapıldı. Muhteşem bir inşaat" diye konuştu. THY'nin İstanbul Havalimanı tesislerinin ofislerle birlikte 23 bin metrekare, hangarın sadece 18 bin metrekare olduğunu aktaran Aycı, "Her iki taraftan da uçak giriş-çıkışına müsait olarak, iki taraftan da açılır-kapanır inşa edilen Türkiye'deki tek hangardır" ifadesini kullandı. THY Genel Müdürü Bilal Ekşi de binayı hızlı şekilde teslim eden Kalyon Grup yetkililerine teşekkür etti.
Cevdet ÖZDEMİR
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