Havaların soğuk gitmesi kışlık ürünlere talebi artırdı. Kışlık giysi piyasası hareketlendi. Monttan çizmeye, atkıdan bereye, eldivenden kazağa tüketicinin beğenisine farklı kalite ve modelde her bütçeye uygun ürün sunuldu. Isınmak isteyenlerin karşısına, 10 liraya da binlerce liraya da ürün çıktı. Ünlü markalardan kışlık alışverişini yapmak isteyenin faturası ise indirimlere rağmen hayli kabarık. Bere, atkı, kazak, parka, eldiven, çizme, çanta, etek ve çoraptan oluşan kışlık alışveriş için 93 bin 755 lirayı gözden çıkarmak gerekiyor. Lüks alışveriş için araba parası ödenirken, aynı ürünleri 153 liraya da almak mümkün.
Yves Salomon 2.615 lira
Yves Salomon 3.735 lira
Dents 1.535 lira
Allude 7.025 lira
Nancy Gonzalez 31.950 lira
MR&MRS Italy 24.930 lira (İndirimsiz 41.550 lira)
Spanx 445 lira
Gucci 12.400 lira
Salvatore Ferragamo 9.120 lira (İndirimsiz 22.800 lira)
KIŞLIK ALIŞVERIŞ FATURASI: 153 TL YA DA 93 BİN 755 TL
ÖZLEM KAMER TERCANLI
Yves Salomon 2.615 lira
Yves Salomon 3.735 lira
Dents 1.535 lira
Allude 7.025 lira
Nancy Gonzalez 31.950 lira
MR&MRS Italy 24.930 lira (İndirimsiz 41.550 lira)
Spanx 445 lira
Gucci 12.400 lira
Salvatore Ferragamo 9.120 lira (İndirimsiz 22.800 lira)
KIŞLIK ALIŞVERIŞ FATURASI: 153 TL YA DA 93 BİN 755 TL
ÖZLEM KAMER TERCANLI
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