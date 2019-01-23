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markaların kışlık ürünleri dudak uçuklattı

Soğuk havalar piyasasını ısındırdı. markaların ürünleri ise fiyatları ile dudak uçuklattı. 25 bin liralık parka, 12 bin 400 liralık çizme dikkat çekerken; baştan ayağa giyinmek 94 bin liraya çıktı...

Baştan ayağa 94 bin TL
Havaların soğuk gitmesi kışlık ürünlere talebi artırdı. piyasası hareketlendi. Monttan çizmeye, atkıdan bereye, eldivenden kazağa tüketicinin beğenisine farklı kalite ve modelde her bütçeye uygun ürün sunuldu. Isınmak isteyenlerin karşısına, 10 liraya da binlerce liraya da ürün çıktı. Ünlü markalardan kışlık alışverişini yapmak isteyenin faturası ise indirimlere rağmen hayli kabarık. Bere, atkı, kazak, parka, eldiven, çizme, çanta, etek ve çoraptan oluşan kışlık alışveriş için 93 bin 755 lirayı gözden çıkarmak gerekiyor. alışveriş için araba parası ödenirken, aynı ürünleri 153 liraya da almak mümkün.



2.615 lira



Yves Salomon 3.735 lira



Dents 1.535 lira



Allude 7.025 lira



Nancy Gonzalez 31.950 lira



MR&MRS Italy 24.930 lira (İndirimsiz 41.550 lira)




Spanx 445 lira



Gucci 12.400 lira



Salvatore Ferragamo 9.120 lira (İndirimsiz 22.800 lira)

KIŞLIK ALIŞVERIŞ FATURASI: 153 TL YA DA 93 BİN 755 TL


ÖZLEM KAMER TERCANLI

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