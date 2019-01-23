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Emekliye 300 TL

2000 yılı ve sonrasında emekli olanlar intibak için gözünü ’e çevirirken; Türkiye Emekliler Derneği maaşlarda yaklaşık 300 lira artış getirecek formülü gündeme getirdi.

Emekliye 300 TL
Milyonlarca emeklinin gözü intibak zammı için 'te. 2000 yılı ve sonrasında emekli olanlar, 'nin intibak için Meclis'i adres göstermesinin ardından beklemeye geçti. Emekliler yasal düzenlemeyle intibak yolunun açılmasını isterken, Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) yeni bir formülü gündeme taşıdı.

EN AZ BİN 160 TL
TÜED Genel Başkanı Kazım Ergün, "2000 sonrası emekli olanların alt sınır aylık bağlama oranı yüzde 35'ten yüzde 60'a yükseltilirse, güncelleme katsayısı olarak büyüme oranının yüzde 100'ü dikkate alınırsa, emekli aylıklarında yaklaşık 300 liralık artış olur" dedi. Ergün, intibak bekleyenlere yönelik yeni formül ile 2000 yılı sonrasında emekli olanlarda taban aylığın bin 160 liraya çıkacağını ifade etti. 2000'den önce emekli olanlara yapılan intibak, sonrasında emekli olanları da umutlandırmış ve bir dizi yargı süreci yaşanmıştı. Ombudsman tarafından haklı bulunan ancak idare mahkemeleri ve Yargıtay'dan vize alamayan intibak talebi, Anayasa Mahkemesi'ne taşınmıştı. Yüksek Mahkeme ise Meclis'i adres göstermişti.

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