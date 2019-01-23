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Davos’ta Türkiye vurgusu
Davos'ta gerçekleştirilen ve 110 ülkeden 3 binden fazla işadamı, siyasetçi, akademisyen ve sivil toplum kuruluşu temsilcisinin katıldığı 49. Dünya Ekonomik Forumu (WEF) başladı. WEF Avrupa ve Avrasya Bölgesel Stratejiler Başkanı Martina Larkin, küresel yapıyı yeniden tasarlamaya ihtiyaç bulunduğunu belirterek, ", bu yeni dönemde çok önemli bir rol oynamaktadır. Önemli bir aktör ve bölgede güçlü etkiye sahip" dedi. toplantılarına Türkiye'den Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan katılacak.

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