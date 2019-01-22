Venus e4 satışa çıktı

VESTEL Venus'ün yeni modeli, e serisinin en yenisi Venus e4 satışa çıktı. 18:9 geniş ekranı ile video keyfini ikiye katlayan Venus e4, 1440x720 HD Plus çözünürlük sunan 5.5 inçlik ekranı ile dikkati çekiyor. 13 MP arka ve 5 MP ön kamerasında portre modu bulunan Venus e4, 2900 mAh batarya, parmak izi okuyucu, 2 GB RAM ve 16 GB dahili hafıza sunuyor. Venus e4 dahili FM radyosu ile internete gerek duymadan radyo keyfi yaşatıyor. Çıkarılabilir arka kapağı ile Venus e4, iki renk alternatifi sunuyor.