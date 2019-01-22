Kredi kartı borçlarına ödeme kolaylığı getiren bankalar arasına Halkbank da katıldı. Halkbank kredi kartı kullanıcıları, Halkbank ve diğer bankalara ait kredi kartı borçlarını aylık yüzde 1.10'dan başlayan faiz oranları ve 60 aya kadar vade ile yapılandırma imkanından yararlanabilecek. 'Halk Destek Kredisi'ni kullanmak isteyenlerin, gelir durumlarına uygun ödeme planı oluşturmaları da mümkün olabilecek. Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, müşterilerine her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirterek, "Bu kredi sayesinde kart sahipleri biriken borçlarını tek çatı altında toplayarak kolayca ödeme şansına sahip olacak" dedi.
- Ekonomi
- 22.01.2019
- Gazete
Kart borcuna Halkbank çözümü
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