Fuara katılanlara 520 milyon lira

İhracat rekoru kıran Türkiye'nin başarısındaki sessiz kahraman fuar destekleri oldu. Fuarlara geçtiğimiz yıl 60 ülkede 279 milli katılım organizasyonu gerçekleştirildi. Türk şirketler ve üretici-imalatçı organizasyonların 100 ülkede bin 649 fuara bireysel katılımları desteklendi. Türk mallarının dünya pazarlarına tanıtılması için Ticaret Bakanlığı geçtiğimiz yıl 520 milyon lira fuar desteği ödemesi yaptı.
Betül USTA
Betül USTA
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