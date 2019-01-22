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a katılanlara 520 milyon lira

Fuara katılanlara 520 milyon lira
İhracat rekoru kıran 'nin başarısındaki sessiz kahraman destekleri oldu. Fuarlara geçtiğimiz yıl 60 ülkede 279 milli katılım organizasyonu gerçekleştirildi. Türk şirketler ve üretici-imalatçı organizasyonların 100 ülkede bin 649 fuara bireysel katılımları desteklendi. Türk mallarının dünya pazarlarına tanıtılması için Ticaret Bakanlığı geçtiğimiz yıl 520 milyon lira fuar desteği ödemesi yaptı.


Betül USTA

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