Emekliye en az 230 TL fark

Ocak zamlarını öğrenen emekliler, yeni aylıklarına kavuşuyor. Zamlı maaş ödemeleri geçtiğimiz hafta perşembe günü SSK emeklileriyle başlamıştı. SSK emeklilerine yüzde 10.19 artışın yansıtıldığı yeni aylıklarının ödemesi bu hafta tamamlanacak. Bağ-Kur emeklilerine zamlı maaş ödemeleri de bu hafta başlayacak. Bağ-Kur'lular yüzde 10.19 zamlı aylıklarını 25-28 Ocak'ta cebine koyacak.
3 AYA VARAN FARK
Bu hafta ayrıca, memur emeklilerine de fark ödemesi yapılacak. Yaklaşık 2 milyon memur emeklisine maaşları her ayın 1'i ile 5'i arasında yatırılıyor. Bu ay maaşlar, zam oranının belirlenmesi için 3 Ocak'ta açıklanan veriler beklendiği için, artış yansıtılmadan ödendi. Emekliler yüzde 10.73 zamla oluşan farklarını 25 Ocak Cuma günü hesabında görecek. Aylıklarını her ay alanlara 1 aylık, 3'er aylıklar halinde alanlardan Kasım-Aralık-Ocak döneminde alanlara 1 aylık, Aralık- Ocak-Şubat döneminde alanlara 2 aylık, Ocak-Şubat-Mart döneminde olanlara 3 aylık üzerinden aylık farkı yatırılacak. Örneğin; en düşük emekli aylığı 2 bin 149 liradan 2 bin 379 lira 59 kuruşa çıktı. Bu maaşı alan emekli, aylık ödeme alıyorsa hesabına 230,59 lira zam farkı yatırılacak.
3 AYA VARAN FARK
Bu hafta ayrıca, memur emeklilerine de fark ödemesi yapılacak. Yaklaşık 2 milyon memur emeklisine maaşları her ayın 1'i ile 5'i arasında yatırılıyor. Bu ay maaşlar, zam oranının belirlenmesi için 3 Ocak'ta açıklanan veriler beklendiği için, artış yansıtılmadan ödendi. Emekliler yüzde 10.73 zamla oluşan farklarını 25 Ocak Cuma günü hesabında görecek. Aylıklarını her ay alanlara 1 aylık, 3'er aylıklar halinde alanlardan Kasım-Aralık-Ocak döneminde alanlara 1 aylık, Aralık- Ocak-Şubat döneminde alanlara 2 aylık, Ocak-Şubat-Mart döneminde olanlara 3 aylık üzerinden aylık farkı yatırılacak. Örneğin; en düşük emekli aylığı 2 bin 149 liradan 2 bin 379 lira 59 kuruşa çıktı. Bu maaşı alan emekli, aylık ödeme alıyorsa hesabına 230,59 lira zam farkı yatırılacak.
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