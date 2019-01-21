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’ya Türk çıkarması

Almanya’ya Türk çıkarması
Bu yıl 50'ncisi düzenlenen Uluslararası Bot ve ı, 'nın Düsseldorf kentinde kapılarını açtı. 73 ülkeden 2 bin şirketin katıldığı, 27 Ocak'a kadar sürecek fuara, Türkler de çıkarma yaptı. Deniz Ticaret Odası ile Kültür ve Bakanlığı'nın organizasyonuyla Türkiye'den 30 şirket fuara katıldı. Yetkililer, fuarda gösterilen ilginin büyük olduğunu söyledi.

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