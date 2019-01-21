Almanya’ya Türk çıkarması

Bu yıl 50'ncisi düzenlenen Uluslararası Bot ve Su Sporları Fuarı, Almanya'nın Düsseldorf kentinde kapılarını açtı. 73 ülkeden 2 bin şirketin katıldığı, 27 Ocak'a kadar sürecek fuara, Türkler de çıkarma yaptı. Türkiye Deniz Ticaret Odası ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın organizasyonuyla Türkiye'den 30 şirket fuara katıldı. Yetkililer, fuarda gösterilen ilginin büyük olduğunu söyledi.
- Ekonomi
- 21.01.2019
- Gazete
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