SSK emeklisine bin 818 TL SSK ve Bağ-Kur emeklileri zamlı maaşlarını alıyor. Memur emeklisine fark yatacak. En düşük emekli maaşı, esnafta bin 595, 2000’den önce emekli olan SSK’lılarda bin 818 liraya ulaştı.

Milyonlarca emekli Ocak zammına kavuştu, Geçtiğimiz haftadan itibaren SSK ve Bağ- Kur'luların zamlı maaşları hesaplarına yatmaya başladı. Önümüzdeki haftada bu ödemeler devam edecek. SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 10.19 zammın yansıtıldığı maaşları alırken, memur emeklileri de yüzde 10.73 artışın getirdiği zam farkını bu ayın 25'inde hesaplarında görecek.



EN AZ 104 TL

Ocak zammıyla birlikte emeklilerin eline geçecek parada en az 104,08 lira artış olacak. Ek ödeme dahil en düşük Bağ-Kur esnaf emeklisi aylığı bin 447 lira 77 kuruştan bin 595 lira 30 kuruşa çıktı. Bağ- Kur tarım emeklilerinde bin 79 lira 58 kuruş olan en düşük aylık bin 189 lira 59 kuruşa yükselirken, memur emeklilerinde taban aylık 2 bin 379 lira 60 kuruşa ulaştı. En düşük aylık SSK emeklilerinde ise 2000'den önce emekli olanlarda bin 818 lira 18 kuruşa, 2000'den sonra emekli olanlarda bin 21 lira 40 kuruştan bin 125 lira 48 kuruşa yükseldi.



YÜZDE 4 EK ÖDEME VAR

Hesaplara yatırılan maaşların içinde yüzde 4 ek ödeme de bulunuyor. Yani 2.000 lira net maaşı olan bir emeklinin hesabına 80 lira da yüzde 4'lük ek ödeme yatırılıyor. Böylece maaş 2.080 liraya çıkıyor. Ancak zam 2.000 liralık net maaşa yapılıp sonra zamlı halinin yüzde 4'ü alınıyor. Emekliler net maaşlarını ve ek ödeme miktarlarını e-devletten kolayca görebiliyor.