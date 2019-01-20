Bugünkü
Takvim

Poşeti bırakıyoruz

Poşeti bırakıyoruz
Çevre Bakanı Murat Kurum, alışveriş poşetlerinin ücretli hale getirilmesinden sonra kullanım oranının ilk 15 günde yüzde 60-65 oranında azaldığını belirterek, "Hedefimiz şu an kişi başı 440 olan poşet sayısını 2023'te 40'a düşürmek" dedi. Bakan Kurum, Türkiye Emlak Katılım Bankası'nın tekrar faaliyete başlaması için yoğun çalışmalar yürüttüklerini de söyledi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriPoşeti bırakıyoruz
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri