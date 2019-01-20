Poşeti bırakıyoruz

Çevre Bakanı Murat Kurum, alışveriş poşetlerinin ücretli hale getirilmesinden sonra kullanım oranının ilk 15 günde yüzde 60-65 oranında azaldığını belirterek, "Hedefimiz şu an kişi başı 440 olan poşet sayısını 2023'te 40'a düşürmek" dedi. Bakan Kurum, Türkiye Emlak Katılım Bankası'nın tekrar faaliyete başlaması için yoğun çalışmalar yürüttüklerini de söyledi.
- Ekonomi
- 20.01.2019
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