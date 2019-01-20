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Önce kemer sonra

Önce kemer sonra Upcall
Türkiye'nin yeni nesil arama ve rehber uygulaması , özelliklerine bir yenisini ekledi. 'Upcall Arayana Ne Dinletsem' özelliği sayesinde, aranan kişi araç kullanıyorsa, arayanlar bu durumdan haberdar olacak. Bu sayesde sürücüler hem güvenli bir sürüş yapacak hem de seyir halinde cep telefonu kullanma nedeniyle kesilen trafik cezasından kurtulacak.

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