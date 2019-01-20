Türkiye'nin yeni nesil arama ve rehber uygulaması Upcall, özelliklerine bir yenisini ekledi. 'Upcall Arayana Ne Dinletsem' özelliği sayesinde, aranan kişi araç kullanıyorsa, arayanlar bu durumdan haberdar olacak. Bu sayesde sürücüler hem güvenli bir sürüş yapacak hem de seyir halinde cep telefonu kullanma nedeniyle kesilen trafik cezasından kurtulacak.
- Ekonomi
- 20.01.2019
- Gazete
Önce kemer sonra Upcall
- Altın fiyatları yeni haftaya nasıl başladı?
- Dikkat! 2 ayda bir 550 lira verilecek
- Haciz tehdidi yapan avukat ceza alacak
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.