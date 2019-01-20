Günlerdir kredi kartı sorunlarını ve yeni yapılandırma avantajını bu köşeden anlatmaya çalışıyorum. Aslında kredi kartı ile yaşadıklarımızı bir bu kadar daha yazsak bitiremeyiz. Çünkü uzun yıllardır bilinçsizce verilen ve kullanılan kredi kartları ailelerin dağılmasına bile yol açabiliyor. Bu kartları bir ödeme aracı olarak görmediğimiz için de geleceğimizi ipotek altına alıyoruz.
- Ekonomi
- 20.01.2019
- Gazete
Kredi kartı borcu olanlar için iki banka devrede! Şimdi borçlu kredi kartlarından kurtulma zamanı
Kredi kartı borcu olanlar için iki banka devreye girdi. Şimdi borçlardan ve sorunlu karttan kurtulma zamanı. Eski kartı kapatın yenisini alıp bilinçli şekilde kullanın.
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