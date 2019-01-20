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borcu olanlar için iki devrede! Şimdi lu kredi kartlarından kurtulma zamanı

borcu olanlar için iki devreye girdi. Şimdi lardan ve sorunlu karttan kurtulma zamanı. Eski kartı kapatın yenisini alıp bilinçli şekilde kullanın.



Günlerdir kredi kartı sorunlarını ve yeni yapılandırma avantajını bu köşeden anlatmaya çalışıyorum. Aslında kredi kartı ile yaşadıklarımızı bir bu kadar daha yazsak bitiremeyiz. Çünkü uzun yıllardır bilinçsizce verilen ve kullanılan kredi kartları ailelerin dağılmasına bile yol açabiliyor. Bu kartları bir ödeme aracı olarak görmediğimiz için de geleceğimizi ipotek altına alıyoruz.

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