



Günlerdir kredi kartı sorunlarını ve yeni yapılandırma avantajını bu köşeden anlatmaya çalışıyorum. Aslında kredi kartı ile yaşadıklarımızı bir bu kadar daha yazsak bitiremeyiz. Çünkü uzun yıllardır bilinçsizce verilen ve kullanılan kredi kartları ailelerin dağılmasına bile yol açabiliyor. Bu kartları bir ödeme aracı olarak görmediğimiz için de geleceğimizi ipotek altına alıyoruz.