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Dev tünel onaylandı

Dev tünel onaylandı
İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde, İstanbul Boğazı'nın altından geçecek Anadolu ile Avrupa yakasındaki kara yollarını birbirine bağlayarak ulaşımda büyük rahatlık sağlayacağı belirtilen "3 Katlı Büyük İstanbul Tünel Projesi"nin plan değişikliği teklifleri oy birliğiyle kabul edildi.

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