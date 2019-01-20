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Asker ailesine

Askere giden gençlerin aileleri artık lı sayılacak. Bununla ilgili düzenleme yasalaşarak yürürlüğe girdi.

Asker ailesine sigorta
Torba yasa ile askerlerin bakmakla yükümlü oldukları anne baba, eş ve çocukları artık lı sayılacak. Mevcut durumda askere giden gençlerin geride bıraktıkları aileleri gelir testine girerek Genel Sağlık Sigortası primi ödemek zorunda kalıyorlardı.

Yeni yasa ile bu mağduriyet ortadan kaldırılırken askere giden gençlerin bakmakla yükümlü oldukları kişiler de genel sağlık sigortası kapsamına alındı. Yasanın yürürlüğe girmesiyle birlikte zorunlu askerlik hizmetini yapan er ve erbaşların bakmakla yükümlü oldukları kişiler sigortalı sayılacak ve hastanelerden diğer sigortalılar gibi ücretsiz yararlanabilecekler.

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