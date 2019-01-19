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Nahçıvan’a yatırım fırsatı

Nahçıvan’a yatırım fırsatı
Türk işadamı Servet Alpagu, 10 yıl önce yerleştiği Nahçıvan'da Türk vatandaşlarına büyük bir saygı duyulduğunu kaydederek, bu bölgelerin yatırımlara açık olduğunu belirtti. 'a bağlı Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nde, Servet İnşaat'ın Başkanlığı'nı yürüten Alpagu, bölgenin turizm açısından da birçok olanak barındırdığını söyledi.

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