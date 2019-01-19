Milyonlara vergi desteği

Ev hanımlarına vergi istisnası ile işverene asgari ücret desteği getiren düzenlemelerin de yer aldığı Gelir Vergisi Kanunu'nda önemli değişiklikleri kapsayan kanun teklifi önceki gün TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. İnternet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden, oturdukları evlerde imal ettikleri havlu, örtü, çarşaf, çorap, dokuma mamulleri, dantel, her nevi nakış işleri ve turistik eşya, tarhana, erişte, mantı gibi ürünleri işyeri açmaksızın satanlar, yıl içinde gerçekleştirilen satış tutarının yıllık asgari ücretin brüt tutarını aşmaması koşuluyla vergiden istisna tutulacak. Bir başka düzenleme ile de sadece ilgili kanunlar kapsamında işverenlerce, çalışanlara ölüm, engellilik ve hastalık sebebiyle verilen tazminat ve yardımlar gelir vergisinden istisna tutuldu. Vergiye uyumlu mükelleflerde, her bir beyanname itibarıyla 250 liraya kadar yapılan eksik ödemeler, vergi indirimine yönelik ihlal kapsamında değerlendirilmeyecek. Asgari ücret desteği bu yıl da sürecek.
EDA IŞIK
EDA IŞIK
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.