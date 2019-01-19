Bin 380 kozmetiğin 579’u uygunsuz çıktı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, halkın sağlığını riske atan ürünlerle ilgili piyasa denetim rakamlarını açıkladı. Koca, şu bilgileri verdi: "2018'de bin 949 adet tıbbi cihaz denetlenmiş; 24 adet güvensiz ürün, 132 adet teknik düzenlemeye aykırı ürün tespit edilmiştir. 2018'de bin 380 kozmetik ürün denetlenmiş, 64 güvensiz, 579 uygunsuz ürün tespit edilmiştir."