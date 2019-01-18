Türk Telekom’a büyük ödül

TÜRK Telekom'un bilgi teknolojileri çözümleri sağlayıcı şirketi İnnova, Deloitte Teknoloji Fast 50 Türkiye Programı'nda üst üste 13'üncü kez yer aldı. Programda 2006 yılından bu yana aralıksız yer almayı başaran tek şirket olan İnnova 'Büyükler Ligi' olarak adlandırılan 'Big Star' kategorisinde de Big Star ödülünün sahibi oldu. İnnova net satış gelirlerinde kaydettiği büyüme performansı, sektöre yön veren özgün ürünleri ve Ar-Ge faaliyetleri sonucu bu ödülü almaya hak kazandı. İnnova Genel Müdürü Ali Emir Eren, "Yerli kaynaklarla geliştirdiğimiz İnnova çözümlerini dört kıtada 37 ülkeye ihraç ediyoruz" dedi.
- Ekonomi
- 18.01.2019
- Gazete
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