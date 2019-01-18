Pilot ve hosteslere vergi kolaylıkları geldi

Pilot ve kabin görevlilerinin ücretlerinin yüzde 70'i vergiden istisna tutuldu.
● PİLOTA-HOSTESE İSTİSNA: Kamu kurum, kuruluşları hariç Türk Hava Kurumu ile sivil havacılıkta görevli pilotlar ve sertifikalandırılmış kabin memurlarına ödenen aylık ücretin gerçek safi değerinin yüzde 70'i gelir vergisinden istisna olacak. Cumhurbaşkanı, bu oranı yüzde 100'e kadar artırabilecek ya da sıfıra kadar indirebilecek.
● KDV İADESİ: İmalat sanayisi yatırımları üzerindeki Katma Değer Vergisi'nden (KDV) kaynaklı finansman yükünü gidermek amacıyla, bu yatırımlar nedeniyle 2018'de yapılacak inşaat harcamaları dolayısıyla yüklenilecek KDV'nin iade edilmesine yönelik uygulama 2019 yılında da sürdürülecek. Cumhurbaşkanı, bu uygulamanın sürelerini 5 yıla kadar uzatmaya yetkili olacak.
● ÖTV YOK: Şalgam suyu, Türk Gıda Kodeksi'ne göre, çeşnili ve aromalı/ aromalandırılmış içme sütleri ile bebek ve devam sütü sayılan içeceklerden Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) alınmayacak.
● PİLOTA-HOSTESE İSTİSNA: Kamu kurum, kuruluşları hariç Türk Hava Kurumu ile sivil havacılıkta görevli pilotlar ve sertifikalandırılmış kabin memurlarına ödenen aylık ücretin gerçek safi değerinin yüzde 70'i gelir vergisinden istisna olacak. Cumhurbaşkanı, bu oranı yüzde 100'e kadar artırabilecek ya da sıfıra kadar indirebilecek.
● KDV İADESİ: İmalat sanayisi yatırımları üzerindeki Katma Değer Vergisi'nden (KDV) kaynaklı finansman yükünü gidermek amacıyla, bu yatırımlar nedeniyle 2018'de yapılacak inşaat harcamaları dolayısıyla yüklenilecek KDV'nin iade edilmesine yönelik uygulama 2019 yılında da sürdürülecek. Cumhurbaşkanı, bu uygulamanın sürelerini 5 yıla kadar uzatmaya yetkili olacak.
● ÖTV YOK: Şalgam suyu, Türk Gıda Kodeksi'ne göre, çeşnili ve aromalı/ aromalandırılmış içme sütleri ile bebek ve devam sütü sayılan içeceklerden Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) alınmayacak.
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