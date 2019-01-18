Koru Sigorta anonim şirket olarak ilk yılını kutladı

2015 yılında şirket yapısının ve üst yönetimin değişimiyle başlayan dönüşüm sürecini 5 Aralık 2017 tarihinde tamamlayan Koru Sigorta, anonim şirkete geçişinin 1'inci yılını kutladı. Şirketin altyapısının güçlendirilmesiyle başlayan bu süreçte tüm iş birimlerinde kalifiye, deneyimli ve uyumlu bir ekip yaratıldı, yeni bölge müdürlükleri açılarak acentelere sunulan hizmet kalitesi ve hızı artırıldı. Koru Sigorta Genel Müdürü Soner Şahin, yaşanan dönüşüm süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu.



'DAHA DA BAŞARILI OLACAĞIZ'

"Arka arkaya 3 sene hem bilanço kârı hem de teknik kâr göstermeyi başardık" ifadesini kullanan Şahin, sözlerine şöyle devam etti: "Geride bıraktığımız bir yılda yakaladığımız ve her geçen gün daha da arttığını hissettiğimiz sinerjinin gücüyle Koru Sigorta'yı çok daha başarılı yılların beklediğine yönelik inancım sonsuz. Koru Sigorta teknolojik altyapısı, konusunda uzman ve yetenekli kadrosu, özgün sigortacılık ürünleri, yenilikçi, ilkeli, sorumlu ve çözüm odaklı yaklaşımıyla kaliteli sigortacılık hizmeti sunma amacıyla faaliyetlerini sürdürmeye devam edecektir."