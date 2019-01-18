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Kimlikle Moldova

Kimlikle Moldova
Moldova ile lerin karşılıklı olarak kaldırılması anlaşmasına ilişkin getirilen değişiklikler, Resmi Gazete'de yayımlandı. Başkent Kişinev'de 17 Ekim 2018'de imzalanan protokol kapsamında iki ülke arasındaki vize uygulamasına ilişkin değişiklikler yayımlandı. Buna göre; ve Moldova vatandaşları, iki ülke arasındaki karşılıklı seyahatleri teşvik amacıyla, kimlik kartları dahil tüm seyahat belgeleriyle 180 günlük süre içerisinde 90 günü aşmayacak şekilde karşılıklı vizeden muaf tutulacak.

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