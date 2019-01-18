Kimlikle Moldova

Moldova ile vizelerin karşılıklı olarak kaldırılması anlaşmasına ilişkin getirilen değişiklikler, Resmi Gazete'de yayımlandı. Başkent Kişinev'de 17 Ekim 2018'de imzalanan protokol kapsamında iki ülke arasındaki vize uygulamasına ilişkin değişiklikler yayımlandı. Buna göre; Türkiye ve Moldova vatandaşları, iki ülke arasındaki karşılıklı seyahatleri teşvik amacıyla, kimlik kartları dahil tüm seyahat belgeleriyle 180 günlük süre içerisinde 90 günü aşmayacak şekilde karşılıklı vizeden muaf tutulacak.
- Ekonomi
- 18.01.2019
- Gazete
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