İster hisseli ister tapulu Konut fiyatlarının 210 bin dolar ile 430 bin dolar arasında değiştiği V Orman’da birer haftalık hisseler ya da hemen teslim tapusuyla bir evin tamamını almak mümkün.

İSRA Group, Bolu - Mudurnu'da hayata geçirdiği V Orman projesine yatırım yapacak alıcılara alternatif çözüm önerileri sunuyor. Triplex villa, 1+1 ve 2+1 apart daire seçeneklerinin yer aldığı V Orman'dan isteyenler birer haftalık hisseler alma şansına sahipken, isteyenler konutun tamamını alabiliyor. Tapular hemen teslim ediliyor. V Orman'da 202 metrekare villaların yanı sıra büyüklükleri 64 ile 113 metrekare arasında değişen apart daireler yer alıyor. Projede ev fiyatları ise 210 bin dolardan başlıyor, 430 bin dolara kadar çıkıyor.



DOĞAL YAŞAM KOMPLEKSI

Bir doğal yaşam kompleksi olarak tasarlanan V Orman'da şifahane, helikopter pisti, ATV ve Go-kart pisti, futbol ve atıcılık sahaları, organik meyve ve botanik bahçeleri, köy fırını, oyun köyü yer alıyor. Group,hayata geçirdiğiprojesineyatırım yapacak alıcılara alternatifçözüm önerileri sunuyor.1+1 ve 2+1seçeneklerininyer aldığı V Orman'dan isteyenler birerhaftalık hisseler alma şansına sahipken,isteyenler konutun tamamını alabiliyor.V Orman'da 202 metrekare villalarınyanı sıra büyüklükleri 64 ile 113metrekare arasında değişen apartdaireler yer alıyor. Projede ev fiyatlarıiseBir doğal yaşam kompleksi olarak tasarlanan V Orman'da AVM , büyükbaş hayvan çiftlikleri, evcil hayvan konuk evleri,, ATV ve Go-kart pisti, futbol ve atıcılık sahaları, organikköy fırını, oyun köyü yer alıyor. TÜM MANŞETLER