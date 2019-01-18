İster hisseli ister tapulu

İSRA Group, Bolu - Mudurnu'da hayata geçirdiği V Orman projesine yatırım yapacak alıcılara alternatif çözüm önerileri sunuyor. Triplex villa, 1+1 ve 2+1 apart daire seçeneklerinin yer aldığı V Orman'dan isteyenler birer haftalık hisseler alma şansına sahipken, isteyenler konutun tamamını alabiliyor. Tapular hemen teslim ediliyor. V Orman'da 202 metrekare villaların yanı sıra büyüklükleri 64 ile 113 metrekare arasında değişen apart daireler yer alıyor. Projede ev fiyatları ise 210 bin dolardan başlıyor, 430 bin dolara kadar çıkıyor.
DOĞAL YAŞAM KOMPLEKSI
Bir doğal yaşam kompleksi olarak tasarlanan V Orman'da şifahane, AVM, büyükbaş hayvan çiftlikleri, evcil hayvan konuk evleri, helikopter pisti, ATV ve Go-kart pisti, futbol ve atıcılık sahaları, organik meyve ve botanik bahçeleri, köy fırını, oyun köyü yer alıyor.
DOĞAL YAŞAM KOMPLEKSI
Bir doğal yaşam kompleksi olarak tasarlanan V Orman'da şifahane, AVM, büyükbaş hayvan çiftlikleri, evcil hayvan konuk evleri, helikopter pisti, ATV ve Go-kart pisti, futbol ve atıcılık sahaları, organik meyve ve botanik bahçeleri, köy fırını, oyun köyü yer alıyor.
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