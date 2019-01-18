Geçen yıl 1.4 milyon konut satıldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018'de Türkiye genelinde 1 milyon 375 bin 398 konut satıldığını açıkladı. Konut satışları 2018'de bir önceki yıla göre yüzde 2.4 geriledi. İstanbul yüzde 17 pay ve 234 bin 55 konutla en çok konut satılan il olurken, İstanbul'u yüzde 9.5 pay ve 131 bin 161 konutla Ankara, yüzde 5.5 pay ve 75 bin 672 konutla İzmir izledi. Satışların 276 bin 820'si ipotekli, 1 milyon 98 bin 578'i ise diğer satış türünde gerçekleşti. Yabancılara yapılan konut satışları ise geçen yıl 2017'ye kıyasla yüzde 78.4 artarak 39 bin 663 oldu. Yabancılara konut satışında ilk sırayı 14 bin 270 konutla İstanbul aldı. İstanbul'u 7 bin 938 konutla Antalya, 2 bin 720 konutla Bursa ve 2 bin 133 konutla Ankara izledi. Irak vatandaşları 2018'de Türkiye'den 8 bin 205 konut satın aldı. Irak'ı 3 bin 652 konutla İran, 2 bin 718 konutla Suudi Arabistan ve 2 bin 297 konutla Rusya takip etti.
ARALIK'TA ARTIŞ VAR
2018'in Aralık ayında ise konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2.9 artarak 136 bin 845 oldu. Aralık'ta da ilk sırayı 26 bin 541 konutla İstanbul alırken, onu 12 bin 95 konutla Ankara, 6 bin 960 konutla İzmir izledi. İpotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 79 azalarak 7 bin 148'e geriledi. Geçen ay yabancılara 4 bin 560 konut satıldı.
ARALIK'TA ARTIŞ VAR
2018'in Aralık ayında ise konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2.9 artarak 136 bin 845 oldu. Aralık'ta da ilk sırayı 26 bin 541 konutla İstanbul alırken, onu 12 bin 95 konutla Ankara, 6 bin 960 konutla İzmir izledi. İpotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 79 azalarak 7 bin 148'e geriledi. Geçen ay yabancılara 4 bin 560 konut satıldı.
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